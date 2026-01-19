Ornella senza fine uno show da servizio pubblico che celebra Vanoni e il talento di Fazio
L’omaggio migliore, se si considera lo scarso tempo a disposizione per prepararlo (appena un mese, con le festività natalizie di mezzo). Ma “Ornella senza fine” è stato un evento perfetto a prescindere, ricco di quel cuore e quel tatto che solo Fabio Fazio è in grado di regalare al pubblico.Lo.🔗 Leggi su Today.it
ORNELLA SENZA FINE: PARATA DI VIP DA FAZIO PER RICORDARE LA MITICA VANONI
Domenica 18 gennaio 2026, in prima serata su Nove e in streaming su Discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto presentano “Ornella senza fine”, una serata dedicata a ricordare la figura di Ornella Vanoni. L’evento raccoglie una parata di ospiti e vip, offrendo un tributo alla carriera e all’influenza artistica della celebre cantante italiana. Un'occasione per celebrare la musica e il talento di Vanoni in un appuntamento televisivo speciale.
“Ornella Senza Fine” è stato un piccolo miracolo: l’evento televisivo che si trasforma in lezione di vita e d’amore. Mengoni, Mahmood, Emma e Annalisa emozionati - Fabio Fazio con gli artisti italiani più amati celebra Ornella Vanoni in uno show commovente che ha conquistato il pubblico ... ilfattoquotidiano.it
Dal video del backstage di "Ornella Senza Fine" di Che Tempo Che Fa. (Ornella Senza Fine - 18.01.2026) Trovate il video intero del backstage qui: instagram.com/reel/DTq8H8IjS… x.com
