Cortona la commemorazione di Emanuele Petri Il sindaco | Un uomo e un servitore dello Stato esemplare

Stamattina a Camucia si è svolta una cerimonia di commemorazione per Emanuele Petri, il sovrintendente capo della Polizia di Stato ricordato come un uomo e un servitore dello Stato esemplare. La cerimonia si è tenuta nel parco che porta il suo nome, alla presenza di autorità locali e cittadini. Il sindaco ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Petri durante l'incontro.

Arezzo, 2 marzo 2026 – «Emanuele Petri è stato un uomo e un servitore dello Stato esemplare», così il sindaco Luciano Meoni alla commemorazione che si è tenuta stamani, lunedì 2 marzo, nel parco di Camucia intitolato al sovrintendente capo della Polizia di Stato. «Dobbiamo avere il massimo rispetto per gli appartenenti alle forze dell'ordine - ha ricordato il sindaco di Cortona - soprattutto in periodi come questo, quando sono sotto attacco, per respingere qualsiasi tentativo di delegittimazione. La figura di Emanuele Petri ci sarà sempre cara per quel che ha rappresentato dal punto di vista umano e per il suo impegno come uomo delle istituzioni».