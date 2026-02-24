Cortona commemora Emanuele Petri il programma di lunedì 2 marzo

Emanuele Petri è stato ricordato a Cortona con un evento pubblico organizzato in collaborazione con la Questura di Arezzo. La cerimonia si svolgerà lunedì 2 marzo e prevede interventi di cittadini e autorità locali. La giornata vuole rendere omaggio alla memoria di Petri, coinvolgendo la comunità e promuovendo un momento di riflessione collettiva. L’evento si terrà nel centro storico, davanti alla piazza principale.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Cortona commemora Emanuele Petri con un'iniziativa pubblica in collaborazione con la Questura di Arezzo. Lunedì 2 marzo, alle 9, nel parco di Camucia intitolato al sovrintendente capo della Polizia di Stato ucciso dai terroristi, si terrà una cerimonia a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Dopo i saluti delle istituzioni coinvolte, Comune di Cortona, Prefettura e Questura di Arezzo, verrà deposta una corona al monumento dedicato al sovrintendente capo della Polizia di stato, medaglia d'oro al valor civile. Invitate tutte le associazioni locali, alla cerimonia collabora la Filarmonica cortonese per l'esecuzione dell'Inno d'Italia e del Silenzio d'ordinanza.