Le dieci figure del territorio anconetano che si sono distinte nel corso dell’ultimo anno premiate in una cerimonia carica di emozioni che si è svolta al Palazzo del Governo di Ancona. Consegnate dal prefetto dorico, Maurizio Valiante, le onorificenze dell’ Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’, conferite con Decreto del Presidente della Repubblica il 2 giugno scorso a quei cittadini che si sono distinti per particolari meriti morali, professionali e culturali, rendendo un contributo significativo alla crescita civile, sociale e istituzionale del Paese. Il riconoscimento più ‘alto’ è stato tributato all’attuale questore di Ancona, Cesare Capocasa, che ha ricevuto l’onorificenza di Grande Ufficiale OMRI: "Cesare Capocasa, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata, vanta una lunga e prestigiosa carriera nella Polizia di Stato, iniziata nel 1988 come Vice Commissario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le onorificenze di Mattarella. Il questore nominato Grande ufficiale: "Autentico servitore dello Stato"

