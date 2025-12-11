Ranking UEFA la corsa delle federazioni per i due posti extra in Champions si accende
Il Ranking UEFA entra nel vivo della gara tra le federazioni europee per conquistare i due posti aggiuntivi in Champions League. Germania e Spagna si contendono con l’Italia una posizione di privilegio, rendendo la corsa sempre più intensa e incerta. La lotta per l’accesso alle competizioni più prestigiose si fa serrata, coinvolgendo le nazioni più competitive del continente.
Inter News 24 Ranking UEFA: bagarre serrata con Germania e Spagna per l’Italia per ottenere l’accesso privilegiato alla nuova Champions League. Il Ranking UEFA stagionale continua a delineare un quadro estremamente competitivo, con le principali federazioni europee impegnate nella rincorsa ai due posti aggiuntivi che garantiranno l’accesso diretto alla prossima Champions League. La graduatoria, aggiornata dopo gli ultimi risultati delle coppe, conferma la supremazia dell’Inghilterra, mentre Germania e Italia si contendono la seconda piazza in una sfida destinata a durare fino all’ultima gara europea della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
#ChampionsLeague, corsa al quinto posto: la posizione dell'Italia nel ranking Uefa dopo Napoli e Juve Vai su X
Ranking Uefa aggiornato per il quinto posto in Champions dopo la sconfitta dell'Inter: ecco come sta l'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: Ranking UEFA l’Italia vuole un posto aggiuntivo in Champions League per la stagione 2026-2027 Questa la posizione in classifica
Classifica ranking UEFA 2025/2026: Italia a caccia della quinta squadra in Champions, tutti gli aggiornamenti - Dopo il primo posto nel ranking 23/24 che ha portato ad una squadra in più, la Serie A ci riprova nella nuova annata europea cominciata a luglio. Secondo goal.com
Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: la due giorni europea non aiuta l'Italia - Due giorni di Champions che poteva andare meglio all'Italia in chiave ranking. Lo riporta tuttomercatoweb.com