Chiesto l’arresto per il consigliere campano appena rieletto Giovanni Zannini indagato per corruzione

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania eletto con Forza Italia con oltre 30 mila preferenze. Zannini è attualmente sotto indagine per sospetti di corruzione, in relazione a procedimenti giudiziari in corso. La notizia si inserisce nel quadro delle attività investigative in atto nella regione, senza pregiudicare la presunzione di innocenza fino a eventuali pronunce definitive.

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto l’arresto per il consigliere della Regione Campania Giovanni Zannini, eletto nelle liste di Forza Italia con oltre 30 mila preferenze alle ultime elezioni Regionali. Zannini è indagato per i reati di corruzione e concussione. Nell’ambito della stessa indagine, coordinata dell’ufficio inquirente guidato dal procuratore Pierpaolo Bruni, è stata chiesta la misura del divieto di dimora per gli imprenditori di Castel Volturno Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, titolari dell’azienda Spinosa Spa, specializzata nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop e dei suoi derivati.🔗 Leggi su Open.online

Chiesto l’arresto per Giovanni Zannini, il consigliere regionale è indagato per corruzioneLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto del consigliere regionale Giovanni Zannini, indagato per corruzione.

Chiesto l’arresto per il consigliere regionale Zannini: è indagato per corruzione e concussioneLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, indagato per corruzione e concussione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Sabaudia, gara per i chioschi nel mirino della Procura: il sindaco tra i quattro indagati. Per il suo vice chiesto l'arresto; Caltanissetta, chiesto l'arresto del deputato forzista Mancuso per corruzione; Corruzione, a Caltanissetta chiesto l’arresto di un deputato regionale; Auto di lusso e riciclaggio, chiesto l'arresto per Alessandro Agresti e altre tre persone.

Chiesto l’arresto per Giovanni Zannini, il consigliere regionale è indagato per corruzione - La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l'arresto per il consigliere regionale Giovanni Zannini e il divieto di dimora per gli imprenditori Paolo ... fanpage.it

Corruzione, chiesto arresto per Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania - La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto l’arresto per il consigliere della Regione Campania Giovanni Zannini (Forza Italia) indagato per i reati di corruzione e co ... msn.com

Inchiesta su corruzione e concussione: chiesto l’arresto per il consigliere regionale Zannini | https://shorturl.at/PKRQB - facebook.com facebook