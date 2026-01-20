Corruzione chiesto arresto per Giovanni Zannini consigliere regionale della Campania
La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania eletto con Forza Italia. L’indagine riguarda accuse di corruzione e concussione, portando a una fase delicata per la politica locale. La vicenda evidenzia le sfide legate alla trasparenza e all’etica nella governance regionale. La situazione sarà approfonditamente seguita per comprendere eventuali sviluppi e implicazioni politiche.
La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto l’arresto per il consigliere della Regione Campania Giovanni Zannini (Forza Italia) indagato per i reati di corruzione e concussione. Nell’ambito della stessa indagine coordinata dell’ufficio inquirente guidato dal procuratore Pierpaolo Bruni è stata chiesta la misura del divieto di dimora per gli imprenditori di Castel Volturno Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, titolari dell’azienda Spinosa Spa, specializzata nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop e dei suoi derivati. 🔗 Leggi su Feedpress.me
