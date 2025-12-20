"> A Riyadh fa freddo, tra vento tagliente e giornate di pioggia improvvisa, ma il Napoli ha trovato il modo di scaldarsi. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, partendo da un titolo evocativo: Hoj Ne, che ricorda una canzone di Pino Daniele ma oggi è soprattutto una melodia calcistica. I protagonisti sono Hojlund e Neres, una coppia insolita eppure estremamente efficace: uno scandinavo, l’altro paulista, uniti da un’intesa che ha cambiato il volto offensivo della squadra di Conte. Come sottolinea Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la svolta arriva il 22 novembre, giorno di quella che può essere definita una vera rivoluzione d’autunno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, la coppia che scalda Riyadh: Hojlund e Neres trascinano Conte”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli verso Riyadh: Lukaku rientra, Conte prepara la Supercoppa”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte re di Riyadh: Napoli domina il Milan e vola in finale”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Supercoppa: Inter e Napoli favorite, ma l'astuto Allegri semina trappole; Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano gli azzurri in finale; Il Napoli come Lawrence d’Arabia; Bologna-Inter 4-3 d.c.r., Supercoppa in diretta: i rossoblù vincono ai rigori e raggiungono il Napoli in finale.

Corriere dello Sport: “La strana coppia del gol” - Dopo aver ricominciato a correre forte negli scontri diretti con Atalanta, Roma e Juventus, i campioni d’Italia affrontano l’Udinese al B ... napolipiu.com