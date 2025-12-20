Corriere dello Sport | Napoli la coppia che scalda Riyadh | Hojlund e Neres trascinano Conte
"> A Riyadh fa freddo, tra vento tagliente e giornate di pioggia improvvisa, ma il Napoli ha trovato il modo di scaldarsi. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, partendo da un titolo evocativo: Hoj Ne, che ricorda una canzone di Pino Daniele ma oggi è soprattutto una melodia calcistica. I protagonisti sono Hojlund e Neres, una coppia insolita eppure estremamente efficace: uno scandinavo, l’altro paulista, uniti da un’intesa che ha cambiato il volto offensivo della squadra di Conte. Come sottolinea Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la svolta arriva il 22 novembre, giorno di quella che può essere definita una vera rivoluzione d’autunno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
