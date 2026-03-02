Correggese cinica Superato il Sasso Sono tre punti d’oro

La Correggese ha battuto il Sasso Marconi con un risultato di 2-0, conquistando tre punti fondamentali. La squadra ha mostrato una certa cinica determinazione durante la partita, che si è conclusa con i gol segnati nel secondo tempo. Tra i giocatori in campo, alcuni sono entrati come sostituti, contribuendo al risultato finale. La partita si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.

SASSO MARCONI 0 CORREGGESE 2 SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Gobbo (34' st Prasso), Cinquegrana, Tarozzi, Montanaro (17' st Gamberini), Matta, Galassi (34' st Pirazzoli), Leonardi, Geroni (17' st Marra), Ghebreselassie (17' st Armaroli). A disposizione: Albieri, Bonfiglioli, Merighi, Pirazzoli, Zanini. All. Farneti. CORREGGESE: Narduzzo, Ghizzardi (1' st Motti), Marino, Giorgini (35' st Toccaceli), Ferraresi, Manuzzi (30' st Squarzoni) Errichiello, Galli, Formato, Saccà (35' st Panizzi), Taparelli (47' st Tourè). A disposizione: Mantini, Ben Driss, Berni, Lucatti. All. Marchini. Arbitro: Palma di Napoli (Cavallaro di Rovigo e Pipola di Ercolano).