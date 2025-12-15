Conte in confusione è probabile che la crisi del Napoli sia strutturale Corbo
L'analisi di Antonio Corbo su Repubblica Napoli mette in luce le difficoltà del Napoli sotto la guida di Antonio Conte, evidenziando una possibile crisi strutturale della squadra dopo la sconfitta a Udine. La situazione solleva interrogativi sulle scelte tecniche e sul futuro del club, evidenziando le criticità attuali e le sfide da affrontare.
Antonio Corbo su Repubblica Napoli analizza la sconfitta del Napoli a Udine, è critico con Antonio Conte e la sua guida del Napoli. Lo definisce un allenatore in confusione. Scrive Corbo: Un allenatore in confusione dopo i continui chiaroscuri. Lo dimostrano i suoi tentativi frenetici di varianti in partita, ma ancora di più le stentate conferenze per convincere che «sapevamo tutto», che «i giocatori hanno dato tutto e tutto daranno appena possibile», quindi che non è successo niente. Davvero? Neanche uno degli allenatori più titolati d’Europa sa raccontare come mai con tre vittorie la squadra si sia ripresa subito dopo la rottura interna di Bologna. Ilnapolista.it
