Compagnoni | Inter-Juve? Per il Napoli è meglio che vincano i nerazzurri Conte deve pensare ad andare in Champions

Maurizio Compagnoni, noto giornalista di Sky, ha detto che per il Napoli sarebbe meglio che vincessero l’Inter nell’anticipo di stasera tra Juventus e nerazzurri, perché così il percorso in Champions di Conte si semplifica. A Radio Marte, ha aggiunto che il tecnico bianconero deve concentrarsi a qualificarsi e non alle altre squadre.

Maurizio Compagnoni, noto giornalista di Sky, ha parlato del momento del Napoli. Ecco le sue parole a Radio Marte. Le parole di Compagnoni. “Il Napoli deve pensare alla qualificazione in Champions come priorità, avendo mezza squadra fuori e nove punti di ritardo dall’Inter. La penso come Conte, immaginare una rimonta scudetto sarebbe, ora, prendere in giro i tifosi. In questo senso nella sfida di San Siro, per gli azzurri, è meglio che vinca l’Inter per allontanare la Juventus. La rimonta scudetto, già difficile con l’organico al completo, sarebbe una delle più grandi sorprese della storia del calcio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Approfondimenti su inter juve

Il commentatore sportivo Compagnoni ha spiegato che il Napoli deve concentrarsi sulla Champions League, sottolineando la grande sorpresa rappresentata da Vergara, difensore argentino che si è distinto nelle ultime partite.

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato a Prime la recente partita di Champions League contro il Benfica.

Ultime notizie su inter juve

Argomenti discussi: La Juve di Spalletti è ancora 'work in progress'; COMPAGNONI: PRIORITÀ CHAMPIONS PER IL NAPOLI. RIMONTA SCUDETTO? SAREBBE STORICA; Compagnoni: Io, Tomba e i nostri anni irripetibili. Che risate con la fiaccola; Inter-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), classifica Serie A.

Inter-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingUn Derby d'Italia dai mille significati quello che andrà in scena a San Siro nella sera di San Valentino. Inter e Juve si sfidano, 3 punti pesantissimi in palio: i nerazzurri di Cristian Chivu voglion ... msn.com

Compagnoni: Vergara è la rivelazione più grande di questo campionato di Serie AIl Napoli deve pensare alla qualificazione in Champions come priorità, avendo mezza squadra fuori e nove punti di ritardo dall’Inter. La penso come Conte, immaginare una rimonta scudetto sarebbe, ora ... msn.com

Claudio Marchisio verso Inter-Juve: “…Oggi ammiro Barella, uno degli ultimi che mi ricorda i centrocampisti dei miei tempi: sa fare un cambio di gioco di 60 metri, usa i due piedi, sa inserirsi, tirare, fare assist. Io guardavo Conte e Davids, Lampard e Gerrard, Vi - facebook.com facebook

Derby d'Italia, errori gratuiti e comprensione dei momenti chiave: #InterJuve si gioca sull'equilibrismo di #Spalletti x.com