Coppa del Mondo sci di fondo Lahti 2026 | programma orari tv streaming

Nel terzultimo fine settimana della Coppa del Mondo di sci di fondo, le competizioni si svolgono a Lahti, con le prove che precedono le tappe di Drammen, Oslo Holmenkollen e Lake Placid. Sono previsti diversi eventi programmati con orari specifici, trasmessi in diretta televisiva e in streaming. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da numerosi paesi, pronti a sfidarsi su percorsi tecnici e impegnativi.

Terzultimo fine settimana per la Coppa del Mondo di sci di fondo. Si va a Lahti prima di concludere il percorso sulle strade che portano a Drammen, Oslo Holmenkollen e, infine, Lake Placid. Si decidono molte cose della Coppa del Mondo: non tutte, va detto, e quel "non tutte" ha molto a che fare con le leadership ormai chiaramente sulla via di Klaebo e Diggins. L'Italia ha parecchio interesse in termini di classifica generale, e non soltanto per la rincorsa di Federico Pellegrino al terzo posto, ma anche perché ci sono concrete chance che Elia Barp, dopo una stagione di assoluta costanza, può realmente aspirare a entrare nei primi dieci complessivi.