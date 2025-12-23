Legacoop preoccupazione per un 2026 di stagnazione | ma il 64% delle cooperative chiude il 2025 in utile
Legacoop Romagna segnala che nel 2025, il 64% delle cooperative associate concluderà l’anno in utile, mentre il 20% in pareggio e il 16% in perdita. Nonostante questa situazione stabile, esiste una preoccupazione per un possibile 2026 di stagnazione economica. La rilevazione conferma una certa tenuta del settore, ma sottolinea l’importanza di monitorare l’andamento delle cooperative nel contesto di un mercato in evoluzione.
“Nel 2025 il 64% delle cooperative associate a Legacoop Romagna chiuderà in utile, il 20% in pareggio e il 16% in perdita, in sostanziale allineamento rispetto alla rilevazione dello scorso anno. Venendo alle prospettive per il 2026, permane una percezione di apatia economica anche fra i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Confcommercio Lecco chiude il 2025 con utile record: "Alberghi? Ben vengano, ma..."
Leggi anche: Delegazione di Legacoop incontra il nuovo questore: "Legalità importante per le cooperative"
Legacoop, preoccupazione per un 2026 di stagnazione: ma il 64% delle cooperative chiude il 2025 in utile - “Le nostre imprese tengono – dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – ma si preparano ad un aumento del Pil che, secondo le migliori ipotesi, nel triennio 2025- ravennatoday.it
Legacoop critica sulla “manovrina”: “Impatto basso o nullo dalle misure, rischio stagnazione” - La scelta del Governo, evidenzia lo studio, è improntata alla prudenza: l’obiettivo principale resta quello di mantenere il percorso di rientro del deficit delineato in aprile, con un disavanzo ... repubblica.it
Legacoop Romagna, 2024 tra luci e ombre, stagnazione nel 2025 - Incidono crescita debolissima del Paese, carenza di manodopera e calo dei consumi. ansa.it
Coldiretti Campania. . Accordo Ue - Mercosur, la preoccupazione degli agricoltori campani - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.