Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato sia nel capoluogo che in provincia, nelle aree di competenza. Nel corso di tali servizi, un 22enne di Avellino veniva trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio della lunghezza di circa 82cm rinvenuta all’interno del veicolo, opportunamente occultata sotto il sedile, e veniva pertanto deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Inoltre il personale del Commissariato di PS di Telese Terme procedeva al controllo di un giovane 18enne della provincia di Caserta che si aggirava nel centro della cittadina termale portando con se un coltello a serramanico con lama di circa 10cm e per questa ragione veniva deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di arma o oggetto atto ad offendere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mazza da baseball in auto e coltello in tasca: doppia denuncia durante i controlli della Polizia