Locali della movida stretta della Prefettura | istituita task force mista per controlli e verifiche

Nella zona della movida e nella stretta della Prefettura di Napoli, è stata istituita una task force mista. Coordinata dalla Prefettura, questa unità comprende personale della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di effettuare controlli e verifiche. La misura, prevista da un decreto del Prefetto Michele di Bari, mira a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative nelle aree di maggiore afflusso.

Un decreto del Prefetto di Napoli Michele di Bari istituisce da oggi "Gruppi misti" coordinati da dirigenti della Prefettura composti da personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale dei Vigili del.

