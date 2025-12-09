I controlli dei carabinieri nel week end dell' Immacolata | 6 denunce

Novaratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei persone denunciate, due segnalate alla Prefettura, e diverse patenti ritirate.É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel fine settimana dell'Immacolata lungo le strade del Vco.In particolare, a Gravellona Toce hanno denunciato un 36enne residente nel verbano poiché trovato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

