Montella AV | nel week end controlli serrati dei Carabinieri – droga e alcool nel mirino

Nel fine settimana, Montella e l'Alta Irpinia sono stati teatro di controlli intensivi da parte dei Carabinieri, mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e della guida sotto l'effetto di alcool. Numerose denunce sono state emesse, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nella zona.

Controlli serrati nell'Alta Irpinia: denunce per spaccio, guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell'alcoltest. Una lotta senza quartiere quella che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino sta promuovendo contro alcune delle più pericolose forme di illegalità che stanno interessando l'Irpinia: l'uso di sostanze stupefacenti e le condotte di guida scorrette. In tale contesto, dando attuazione alle linee programmatiche dettate dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, durante il fine settimana appena trascorso la Compagnia Carabinieri di Montella ha coordinato una vasta rete di servizi che ha visto l'impiego di numerosi equipaggi, nei comuni dell'Alta Irpinia. Nel corso delle attività, a Montella, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 42enne, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di cessione di sostanze stupefacenti.