In trasferta per il furto da 150 mila euro in gioielleria | smascherata la banda

Sono stati “stanati” a sette mesi dal furto. I Carabinieri della compagnia di Cesenatico, coadiuvati dai colleghi di Fermo, Ravenna e Cervia-Milano Marittima, hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal Giudice per le indagini preliminari del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Furto in gioielleria a Roma, colpo da 10mila euro

Leggi anche: Furto alla gioielleria Rotisciani della Quercia, bottino da 100mila euro | FOTO

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

ATENA LUCANA: DUE ARRESTI PER UN FURTO IN UN SUPERMERCATO Due uomini in trasferta dall’area napoletana sono finiti in manette dopo aver tentato di sottrarre cosmetici di pregio e generi alimentari da un supermercato. La coppia, già - facebook.com facebook

I due attaccanti del #Cagliari, assenti per una partita a Bergamo, hanno scoperto il #furto al loro ritorno. La #Polizia indaga per identificare i responsabili x.com