Bankitalia nel suo primo bollettino del 2026 evidenzia una riduzione del deficit pubblico nel 2025. L’analisi si basa sui dati più recenti, considerando anche le dinamiche internazionali e le aspettative per l’anno in corso. Il rapporto fornisce un quadro aggiornato sulla situazione finanziaria dello Stato e sulle prospettive future, offrendo un’analisi approfondita dei principali indicatori economici italiani.

Bankitalia sui conti pubblici parla di deficit in calo nel 2025. L’analisi è contenuta nel primo bollettino del 2026 messo a punto dalla Banca d’Italia, in base alle informazioni più recenti dove si toccano diversi argomenti, incluse le dinamiche internazionali. In rapporto al Pil l’indebitamento netto si sarebbe ridotto e il debito pubblico sarebbe invece cresciuto. La legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre lascia invariato il disavanzo nel 2026 rispetto alla legislazione previgente, e lo aumenta di 0,3 punti percentuali di Pil in media all’anno nel biennio successivo. Prosegue la crescita globale ma resta l’incertezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bankitalia sui conti pubblici, il deficit è in calo nel 2025

Istat: aumenta potere d'acquisto, propensione risparmio ai massimi dal 2009. E la pressione fiscale scende al 40%.

