Napoli il rientro di Lukaku può cambiare la veste tattica | le ultime
Il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli apre nuove possibilità tattiche per la squadra di Antonio Conte. Con l’attaccante belga pronto a partecipare alla Supercoppa, il club potrebbe adottare strategie diverse, anche se non è ancora chiaro se avrà spazio in campo durante la competizione. Questa situazione potrebbe influenzare significativamente l’assetto della formazione partenopea.
Il rientro di Romelu Lukaku rappresenta un’ottima notizia per Antonio Conte e per il Napoli. L’attaccante belga partirà con la squadra verso la Supercoppa, anche se non è detto arrivi a guadagnare anche qualche minuto in campo. Plausibile che possa magari trova un po’ di spazio per l’eventuale finale, ma questo verrà valutato da Conte ed il suo staff nei prossimi giorni. Napoli, il rientro di Lukaku ed i cambiamenti tattici. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, proprio il rientro di Lukaku potrebbe portare lo stesso Conte a cambiare la veste tattica in campo, magari sfruttando anche qualche esperimento visto nelle scorse settimane. Spazionapoli.it
Prima il tiro, poi l'infortunio Il momento in cui Lukaku rimedia il risentimento al quadricipite
Romelu Lukaku vicinissimo al rientro: il Napoli valuta cessioni a gennaio - Il Napoli si prepara a viaggiare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana dopo la deludente sconfitta rimediata ieri a Udine per 1- dailynews24.it
Napoli, Lukaku convocato per la Supercoppa: rientro graduale - Romelu Lukaku torna tra i convocati del Napoli per la Supercoppa Italiana. mondonapoli.it
#CALCIONAPOLI Lukaku c'è. Pronto al rientro https://napoli.zon.it/calcio-napoli-lukaku-torna-per-la-supercoppa/ - facebook.com facebook
Lukaku verso il rientro dall'infortunio, il Napoli di Conte lo attende: spunta la data del ritorno in campo, il belga può essere inserito nella lista Champions x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.