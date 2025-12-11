Lukaku verso il rientro | Conte spera di averlo per la Supercoppa
Romelu Lukaku si avvicina al suo ritorno in campo, alimentando le speranze di Antonio Conte di poterlo schierare in occasione della Supercoppa. Dopo un lungo periodo di infortunio, il giant belga lavora duramente per recuperare la forma e contribuire al team nel prestigioso appuntamento.
Il ritorno di Romelu Lukaku si avvicina, anche se la data precisa resta ancora .
[ANALISI] Tra spese record e plusvalenze, player trading sempre più fondamentale nel modello Napoli: da Lukaku a McTominay e Kvara, le cifre ufficiali del mercato nell’era Conte. E, nonostante le cessioni estive, il bilancio 2026 va verso un nuovo rosso Vai su X
L’annuncio di Conte sull’infortunio di Lukaku: slitta il rientro! - Qualche giorno fa, vi abbiamo segnalato una notizia tanto attesa dal Napoli, Conte, fantallenatori e tifosi: il ritorno. fantamaster.it scrive