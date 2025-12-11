Lukaku verso il rientro | Conte spera di averlo per la Supercoppa

Romelu Lukaku si avvicina al suo ritorno in campo, alimentando le speranze di Antonio Conte di poterlo schierare in occasione della Supercoppa. Dopo un lungo periodo di infortunio, il giant belga lavora duramente per recuperare la forma e contribuire al team nel prestigioso appuntamento.

