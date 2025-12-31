Fiumefreddo di Sicilia finanziati 50 mila euro per la riqualificazione della Villa comunale

Da cataniatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia ha ricevuto un finanziamento di 50 mila euro destinato alla riqualificazione della Villa comunale. L’intervento si concentra sul miglioramento ambientale, funzionale e paesaggistico di uno dei principali spazi pubblici del paese, contribuendo alla valorizzazione e alla cura di un luogo di grande importanza per la comunità locale.

Il comune di Fiumefreddo di Sicilia ha ottenuto un finanziamento di 50 mila euro per la riqualificazione ambientale, funzionale e paesaggistica della Villa comunale, uno dei luoghi più identitari e vissuti della comunità. Le risorse consentiranno di avviare un intervento complessivo finalizzato a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Misterbianco, 50 mila euro per la rigenerazione del verde urbano a Villa Poggio Croce

Leggi anche: Sicurezza urbana nella zona della stazione, lavori di riqualificazione per oltre 200 mila euro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.