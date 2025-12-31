Fiumefreddo di Sicilia finanziati 50 mila euro per la riqualificazione della Villa comunale
Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia ha ricevuto un finanziamento di 50 mila euro destinato alla riqualificazione della Villa comunale. L’intervento si concentra sul miglioramento ambientale, funzionale e paesaggistico di uno dei principali spazi pubblici del paese, contribuendo alla valorizzazione e alla cura di un luogo di grande importanza per la comunità locale.
Il comune di Fiumefreddo di Sicilia ha ottenuto un finanziamento di 50 mila euro per la riqualificazione ambientale, funzionale e paesaggistica della Villa comunale, uno dei luoghi più identitari e vissuti della comunità. Le risorse consentiranno di avviare un intervento complessivo finalizzato a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
