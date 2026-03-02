A Grotte, in provincia di Agrigento, si trova Dimora Lincoln, una struttura ricettiva che si distingue per l’attenzione alla qualità del soggiorno e al rapporto con il territorio locale. Chi gestisce questa realtà ha deciso di puntare su un’offerta differenziata rispetto ai circuiti turistici più frequentati, cercando di creare un’esperienza autentica e curata per gli ospiti.

Spostarsi di pochi chilometri dai circuiti turistici più affollati della provincia agrigentina permette di scoprire realtà ricettive che puntano sulla qualità del soggiorno e sul legame con il territorio. Una di queste è https:dimoralincoln.it, un B&B vicino Agrigento situato a Grotte, in una posizione strategica per esplorare sia la costa che l’entroterra siciliano. La struttura nasce dal recupero di una residenza antica, trasformata oggi in una “Suite Sicily Experience” che unisce comfort moderno e identità locale. Abbiamo incontrato Cettina Lo Presti, gestore della struttura, per capire come si inserisce questa realtà nell’offerta turistica locale e quali sono i vantaggi per chi cerca un punto d’appoggio funzionale e autentico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Conosciamo meglio chi c’è dietro Dimora Lincoln a Grotte (Agrigento)

Le grotte del Passetto: l'incontro promosso per conoscere meglio un patrimonio localeAperto al pubblico e a partecipazione gratuita, prevede la proiezione di immagini e filmati dedicati alle grotte del Passetto e vedrà la...

Nuova mappa mostra cosa si nasconde sotto il ghiaccio dell’Antartide: “Conosciamo meglio Marte”Grazie a una tecnica innovativa i ricercatori sono riusciti a mappare con un dettaglio senza precedenti cosa si nasconde sotto lo spesso strato di...