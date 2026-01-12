Le grotte del Passetto | l' incontro promosso per conoscere meglio un patrimonio locale
Le grotte del Passetto rappresentano un patrimonio naturale e storico di Ancona, riconosciuto a livello internazionale. Tuttavia, molti cittadini locali non hanno ancora avuto l’opportunità di visitarle. Questa iniziativa offre un’occasione per conoscere più approfonditamente queste affascinanti formazioni, scoprendo il loro valore e la loro importanza nel contesto del paesaggio e della storia della città.
ANCONA – Un tesoro paesaggistico identitario di Ancona noto a livello internazionale, eppure sono molti gli anconetani che non sono mai scesi sul litorale per conoscerlo. Sono “Le Grotte del Passetto – Patrimonio locale, conosciuto nel mondo”, come da titolo dell’incontro di mercoledì 14 gennaio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
