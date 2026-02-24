Congedo parentale paritario le destre ancora una volta contro i lavoratori | affossata la proposta delle opposizioni

Le forze di destra hanno respinto ancora una volta la proposta delle opposizioni sul congedo parentale paritario, sostenendo che penalizza le aziende. La decisione deriva dall'opposizione a estendere i diritti ai genitori, temendo un aumento dei costi per le imprese. Questa posizione provoca reazioni tra i lavoratori, che chiedono maggiore equità e sicurezza. La discussione rimane aperta, mentre le parti coinvolte continuano a confrontarsi sulla questione.

Ogni volta che c’è da penalizzare i lavoratori e le lavoratrici, le destre sono sempre in prima fila. L’ultimo caso è quello del congedo parentale paritario, una proposta delle opposizioni che la commissione Bilancio della Camera ha affossato dopo il parere negativo della Ragioneria generale dello Stato. Il problema riguarda le coperture, ritenute inidonee. E così la maggioranza ha preso la palla al balzo per affossare la proposta, invece di prendere il tempo necessario a valutare una rimodulazione delle risorse che permettesse di analizzare con calma la proposta che prevede di equiparare i mesi di sospensione dal lavoro per madri e padri, portando la copertura dall’80% al 100%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Congedo parentale paritario, già bocciata la proposta: la destra vota contro. Le opposizioni: “Meloni spieghi”La proposta di congedo parentale paritario ha subito un rifiuto deciso da parte della maggioranza di destra in commissione Bilancio della Camera, che ha votato contro.

Niente da fare per il congedo parentale paritario obbligatorio: destra boccia proposta delle opposizioniLa commissione Bilancio della Camera ha respinto la proposta delle opposizioni sul congedo parentale paritario, motivando la decisione con esigenze di bilancio.

