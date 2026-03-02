A Trieste si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Fipav e il movimento pallavolistico locale durante la celebrazione della Supercoppa di SuperLega. Il presidente della federazione ha partecipato a un colloquio con gli attori del territorio, creando un’occasione di confronto diretto. L’evento è stato inserito nel contesto della manifestazione sportiva che ha visto la disputa della competizione di pallavolo.

In apertura, il presidente Manfredi ha incontrato le principali componenti regionali e territoriali. Successivamente, gli incontri si sono concentrati su un secondo appuntamento rivolto alle società del territorio regionale, assicurando un dibattito capillare e inclusivo. Alla riunione hanno partecipato figure di rilievo a livello regionale e nazionale, tra cui il presidente della Fipav Friuli Venezia Giulia e i principali referenti coinvolti nel dialogo. In presenza di una profondissima crisi in Medio Oriente, il volley internazionale sta affrontando una situazione di. Nel periodo che prepara la Final Four della Del Monte Coppa Italia A3, le gare del weekend hanno acceso la corsa ai. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Confronto in Friuli tra Fipav e territorio: il presidente Manfredi a colloquio

PNRR, asili nido e sicurezza: confronto tra il Ministro Valditara e il Presidente ANCI ManfrediIl Ministro Valditara e il Presidente dell’ANCI Manfredi hanno discusso l’attuazione del PNRR, con focus sugli asili nido e sulla sicurezza...

Viabilità e valorizzazione del territorio, al via il confronto tra Città Metropolitana e sindaci dei comuni tirreniciCon l’inizio del 2026 riprende il percorso di incontri istituzionali con i sindaci del territorio promosso dal sindaco metropolitano Federico Basile,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Confronto.

Temi più discussi: Il presidente Manfredi a confronto con i dirigenti e le società del Friuli-Venezia Giulia; Terremoto, il confronto tra Friuli e Giappone visto da un udinese: Qui la prevenzione si fa già a scuola; Notizie dalla Giunta; Friuli Venezia Giulia sul podio ai Campionati della Cucina Italiana.

Friuli VG. Telesca: Disponibili a un confronto con sindacati su lavoratori Azienda ospedaliero universitaria di UdineE' l'apertura mostrata dall'assessore alla salute in Consiglio regionale, rispondendo ad una interpellanza. una progettualità di integrazione tra area ospedaliera e area territoriale è certamente da ... quotidianosanita.it

Friuli-Venezia Giulia, Rosolen Il nostro sistema di istruzione dà risposte ai cambiamenti in attoLo ha affermato oggi a Capriva del Friuli l'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen nel corso del congresso regionale della Uil Scuola Rua Friuli Venezia Giulia ... msn.com

Confronto pubblico su dissesto e programmazione. Il segretario cittadino Francesco Madeo: "La Calabria non può vivere nell’emergenza permanente" - facebook.com facebook

Importante occasione di approfondimento e di confronto, con il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, a pochi giorni dal voto referendario del 22/23 marzo. Ti aspetto! x.com