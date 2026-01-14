PNRR asili nido e sicurezza | confronto tra il Ministro Valditara e il Presidente ANCI Manfredi

Il Ministro Valditara e il Presidente dell'ANCI Manfredi hanno confrontato le strategie di attuazione del PNRR, con particolare attenzione agli interventi sugli asili nido e alle misure di sicurezza antincendio. La discussione ha evidenziato le priorità e le modalità di intervento per migliorare i servizi educativi e garantire ambienti più sicuri nelle strutture pubbliche.

Il Ministro Valditara e il Presidente dell'ANCI Manfredi hanno discusso l'attuazione del PNRR, con focus sugli asili nido e sulla sicurezza antincendio. Il confronto punta a una gestione sinergica tra Ministero e uffici comunali per affrontare le sfide dell'edilizia e dei servizi scolastici.

Napoli, asili nido raddoppiati: sprint con i fondi Pnrr - «Abbiamo investito negli asili nido, abbiamo raddoppiato il numero di posti, riqualificato gli asili, eliminato il precariato e assunto insegnanti nelle scuole dell’infanzia. ilmattino.it

Asili nido, il bando Pnrr da 800 milioni non decolla: presentate domande per soli 400 milioni - All’ultimo bando da 800 milioni di euro del ministero dell'Istruzione, il terzo dal 2023, sono state presentate domande dai Comuni per soli 400 milioni. corriere.it

TERMINI IMERESE: Aumentari i posti negli asili nido della città grazie al raggiungimento degli obiettivi PNRR La Città di Termini Imerese ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti dal PNRR per il rafforzamento dei servizi educativi 0–3 anni, ottenendo una premialit facebook

