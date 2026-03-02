Pisa Wine Week prende forma | riflettori su specialità gastronomiche ed etichette locali

Pisa Wine Week sta per partire con la collaborazione tra ConfRistoranti Confcommercio Pisa e il Consorzio Vini Doc Terre di Pisa. L’evento, in programma, si concentrerà su specialità gastronomiche e vini locali, coinvolgendo ristoranti e produttori della zona. Questa prima edizione mira a valorizzare le eccellenze del territorio attraverso un appuntamento dedicato alla promozione di enogastronomia locale e turismo del vino.

Pisa, 2 marzo 2026 - Al lavoro ConfRistoranti Confcommercio Pisa e il Consorzio Vini Doc Terre di Pisa per dare vita alla prima edizione di Pisa Wine Week: un evento che sposa ristorazione, enoturismo ed etichette locali. "Un'iniziativa che stiamo progettando nella settimana tra il 31 maggio e il 7 giugno, uno dei periodo più intensi e attesi per la nostra città, l'ideale per mettere in luce le specialità gastronomiche delle attività di ristorazione con le eccellenze vitivinicole del territorio pisano" afferma la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia "Il mondo della ristorazione e quello del vino devono...