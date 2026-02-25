Prezzi dei carburanti altri aumenti | diesel ai massimi nell' ultimo anno

Questa mattina, come previsto, si riversano sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa i rialzi registrati ieri sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi della distribuzione carburanti. L'effetto principale è che il prezzo del gasolio raggiunge il livello massimo da quasi dodici mesi: 1,714 eurolitro in modalità self service, livello superato l'ultima volta il 6 marzo 2025. Di mezzo c'è, ovviamente, anche l'aumento dell'accisa di cinque centesimi al litro in vigore dal primo gennaio 2026. L'aumento è stato introdotto contestualmente a una speculare riduzione dell'aliquota sulla benzina per eliminare quello che veniva considerato un 'sussidio ambientalmente dannoso', cioè la tassazione 'più leggera' sul diesel rispetto alla verde. L'operazione non è a saldo zero, ma genererà un gettito aggiuntivo per lo Stato di circa 600 milioni di euro nel solo 2026. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Weekend di rialzi sui prezzi dei carburanti: diesel ai massimi da tre mesiIl costo del gasolio è aumentato di nuovo, raggiungendo 1,71 euro al litro, il livello più alto da circa tre mesi.

Caro carburanti, ancora una brutta sorpresa alla pompa: la benzina sale a 1,662 euro e il diesel vola vicino ai massimi dell’ultimo anno, autostrade oltre i 2 euro al servitoL’aumento del prezzo dei carburanti ha causato una nuova impennata, con la benzina che raggiunge 1,662 euro al litro e il diesel che si avvicina ai livelli dell’anno scorso.

Prezzo del carburante in aumento! #hvo

Il prezzo dei carburanti continua a salire: nuovi piccoli aumenti malgrado le quotazioni in discesa del petrolioNuovi aumenti dei carburanti: benzina e diesel salgono ancora alla pompa. Tutti i prezzi aggiornati e cosa sta succedendo davvero. lanotiziagiornale.it

Proseguono i rialzi dei carburanti, atteso domani il record del gasolioPoco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati, che tuttavia domani, per quanto riguarda il gasolio, dovrebbero toccare un nuovo massimo da quasi un anno a questa parte. Lo scrive Staffetta ... ansa.it

L'aggiornamento dei prezzi ad oggi - lunedì 23 febbraio - del nostro distributore di carburanti di #Legnago (VR)! Puoi seguire l'aggiornamento ogni giorno sul nostro sito www.supertosano.com BENZINA: 1,529 €/lt DIESEL: 1,599 €/lt - facebook.com facebook