Confagricoltura Piacenza | confronto diretto e aggiornamenti operativi per le imprese agricole

Venerdì 27 febbraio si è svolta a Monticelli d’Ongina l’ultima tappa del ciclo 2026 degli incontri territoriali organizzati da Confagricoltura Piacenza. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle imprese agricole locali che hanno discusso di questioni operative e scambiato aggiornamenti direttamente con i responsabili dell’associazione. La riunione ha concluso un percorso di incontri sul territorio dedicati a favorire il confronto tra agricoltori e organizzazioni di settore.

Si è concluso venerdì 27 febbraio, con la tappa di Monticelli d'Ongina, il ciclo 2026 degli incontri territoriali di Confagricoltura Piacenza. Sette appuntamenti complessivi – avviati il 9 febbraio nella sede di via Colombo e proseguiti nelle diverse zone della provincia – che hanno visto la.