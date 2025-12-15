Confagricoltura Piacenza all’Assemblea Nazionale di Confagricoltura a Roma

Confagricoltura Piacenza all'Assemblea Nazionale di Confagricoltura a Roma

Si è svolta nei giorni scorsi al Teatro Argentina di Roma l’Assemblea nazionale di Confagricoltura dal titolo “Agricoltura, Economia, Democrazia. Una nuova idea di Europa”. L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali come il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Ilpiacenza.it