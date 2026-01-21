Volley femminile Gabi resta a Conegliano | ufficiale il rinnovo del contratto

Gabi Guimarães prosegue il suo percorso con l’Imoco Volley Conegliano, confermando la sua presenza nel club fino al 2029. Il rinnovo del contratto, ufficializzato, garantisce stabilità alla squadra femminile del volley italiano, consolidando l’importanza della giocatrice brasiliana nel progetto sportivo del club veneto. La permanenza di Gabi rappresenta un elemento di continuità e qualità nel roster della squadra, che punta a mantenere elevati standard di prestazioni.

La Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano blinda una delle stelle più luminose del panorama mondiale: Gabriela “Gabi” Guimarães ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il club veneto per tre stagioni, estendendo il legame fino al 2028-2029. Un’operazione di grande peso che conferma le ambizioni del club campione d’Italia ed Europa. La schiacciatrice brasiliana, classe 1994 e capitana della nazionale verdeoro, c ontinuerà dunque a vestire la maglia delle Pantere dopo l’approdo a Conegliano nel 2024. Il prolungamento rappresenta un segnale di continuità tecnica e progettuale per una società che punta a rimanere stabilmente al vertice del volley femminile internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

