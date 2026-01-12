Concorso INPS assunzioni a tempo indeterminato con diploma | i requisiti di partecipazione

L’INPS ha pubblicato un nuovo concorso per 26 assistenti tecnici, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno. La selezione si rivolge a candidati in possesso di diploma e prevede una procedura di valutazione per titoli ed esami. In questa guida, analizzeremo i requisiti di partecipazione e le modalità di candidatura, offrendo informazioni utili per chi desidera accedere alle opportunità di lavoro offerte dall’ente.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha avviato una nuova procedura di reclutamento, pubblicando un concorso per titoli ed esami finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 26 assistenti tecnici. Le risorse selezionate saranno destinate a rafforzare le strutture territoriali e centrali dell'Inps. Il bando è rivolto a candidati in possesso di diploma tecnico, con competenze in ambito edilizio, impiantistico e di progettazione. È prevista una procedura semplificata rispetto ad altri concorsi pubblici, articolata in una sola prova scritta, seguita dalla valutazione dei titoli, senza lo svolgimento di prove orali.

