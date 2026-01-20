Gatti Fiorentina il centrale della Juve nei radar di Paratici | non solo lui anche un altro difensore bianconero nel mirino Di chi si tratta

La Fiorentina sta valutando alcuni rinforzi nel settore difensivo, in particolare dopo le partenze di Marí e Viti. Tra i nomi sul tavolo ci sono anche due centrali della Juventus, attualmente in prestito, considerati per rinforzare il reparto. La trattativa si concentra su giocatori di esperienza e compatibilità tattica, con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva dei viola nella prossima stagione.

Gatti Fiorentina, i Viola cercano rinforzi dopo gli addii di Marí e Viti: nel mirino i due centrali bianconeri in prestito per completare il reparto. L’asse di mercato tra Firenze e Torino potrebbe infiammarsi improvvisamente nelle battute finali di questa sessione invernale, complice l’assoluta necessità della Fiorentina di puntellare un reparto arretrato ridotto ai minimi termini. Le partenze pesanti di Pablo Marí e Viti hanno lasciato voragini strutturali che la dirigenza viola deve colmare con urgenza e, secondo quanto riportato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, lo sguardo dei toscani si è posato con insistenza sulla rosa della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Fiorentina continua a monitorare i giocatori della Juventus, con l'intenzione di rafforzare la propria rosa.

Il calciomercato della Juventus sta vivendo importanti modifiche, con il trasferimento di Gatti al Milan che apre nuove possibilità in rosa.

