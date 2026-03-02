Comprare casa in nuda proprietà a Catania e risparmiare migliaia di euro | ecco dove conviene

In città, acquistare una casa in nuda proprietà permette di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di mercato. Questo tipo di transazione consente a chi vende di ottenere liquidità immediata mantenendo il diritto di vivere nell’immobile. La pratica si rivolge sia a chi cerca un investimento con costi ridotti sia a chi desidera liberarsi di un immobile senza abbandonarlo subito.

Ottenere liquidità immediata, vendendo la propria abitazione senza rinunciare a viverci. È il meccanismo di base che regola gli acquisti immobiliari in nuda proprietà, interessante nicchia di mercato che apre le porte a soluzioni potenzialmente convenienti sia per chi acquista che per chi vende. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Qui comprare casa conviene: la Toscana dei borghi, dove si ricevono contributi (fino a 20mila euro) per trasferirsiFirenze, 20 febbraio 2026 – C'è un movimento contrario che va dalle grandi città verso i piccoli paesi.

Dove conviene comprare casa in Italia? Mutui e compravendite in aumentoLa domanda di credito per l'acquisto della casa è tornata a crescere in Italia, più delle compravendite dirette (senza...

