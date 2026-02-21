Dove conviene comprare casa in Italia? Mutui e compravendite in aumento

In Italia, la richiesta di mutui per acquisto casa è aumentata rispetto alle compravendite senza finanziamento. Questa crescita si registra in diverse regioni, in particolare al Nord, dove i tassi di interesse più bassi hanno stimolato gli acquisti. Molti acquirenti preferiscono ora finanziare le proprie case, lasciando da parte le vendite dirette. Questa tendenza cambia le prospettive per il mercato immobiliare e le scelte degli acquirenti. Quali sono le zone più convenienti per comprare casa?

La domanda di credito per l’acquisto della casa è tornata a crescere in Italia, più delle compravendite dirette (senza cioè l’accesso al finanziamento). A confermarlo sono i dati pubblicati dall’Istat il 17 febbraio 2026, relativi all’ultimo trimestre del 2025, che fotografano tuttavia una situazione diversa da regione a regione. Aumentano le richieste di mutui. Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare sono state 100.717, in aumento del 18,1% rispetto allo stesso trimestre del 2024. C’è stato un balzo significativo, soprattutto se si considera il +8,6% registrato un anno prima.🔗 Leggi su Quifinanza.it

Tassi sui nuovi mutui in aumento, Taeg sale a 3,81%: conviene comprare casa ora?I tassi sui nuovi mutui salgono di nuovo a dicembre.

Casa, a Parma compravendite in aumento del 16.4%: 4° in Regione e 23° in ItaliaNel periodo tra gennaio e settembre 2025, Parma ha registrato un incremento del 16,4% nelle compravendite immobiliari, posizionandosi al quarto posto in Regione e al 23° a livello nazionale.

MERCATO IMMOBILIARE: NESSUNO NE PARLA | LA BOLLA 2026

