Polizia prevenzione e contrasto allo spaccio di droga tra i giovanissimi

Cataniatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha ripreso i controlli nelle scuole catanesi per contrastare lo spaccio di droga tra i giovanissimi, rafforzando le attività di prevenzione e repressione anche in questa nuova stagione scolastica.

La polizia ha dato avvio, anche per questa stagione scolastica, ai controlli presso le scuole catanesi al fine di prevenire ed eventualmente reprimere l’uso e lo spaccio di droghe tra i più giovani. Il progetto prevede l’impiego dei cani poliziotto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

