L’Inter affronta il Sassuolo con la testa già rivolta al traguardo. La sfida delle 18 in Emilia diventa fondamentale per i nerazzurri, che cercano di allungare sulla concorrenza e mettere pressione sul Milan. Dopo aver chiuso il test con i giovani, il tecnico Chivu si concentra sui titolari, consapevole dell’importanza di conquistare altri punti in trasferta. La partita si preannuncia intensa, con l’obiettivo di mantenere il passo e rafforzare la posizione in classifica.

Il test per i talenti rampanti è in archivio. Non è più tempo per i Kamate o Cocchi, ragazzi che si faranno: la sfida delle 18 in casa del Sassuolo è un turno di campionato in cui all’ Inter serve continuare nella linea tracciata, superando una storica bestia nera per portarsi momentaneamente a +8 sul Milan. La capolista si presenterà con la formazione “dei titolari“, nove volti nuovi rispetto al confronto col Torino in Coppa Italia. Giusto Thuram e Mkhitaryan, che traslocherà dalla posizione di regista a quella di interno, saranno confermati dal 1’. Per il francese è un’opportunità importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Chivu con i titolari per l'allungo. Inter, nuovo brivido Sassuolo. Riecco la ThuLa: obiettivo +8

Domani l’Inter torna in campo in Emilia contro il Sassuolo.

