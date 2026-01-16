Dopo la vittoria contro il Lecce, l’Inter si prepara alla trasferta di Udine con alcune rotazioni. Chivu valuta un mini-turnover, con il rientro di Lautaro Martinez, che potrebbe essere inserito in formazione. L’obiettivo è mantenere l’attenzione alta e consolidare i risultati, mentre alcuni giocatori potrebbero riposare in vista delle prossime sfide. Ecco le ultime novità sulle scelte di formazione dei nerazzurri.

Inter News 24 Udinese Inter, dopo il successo contro il Lecce, i nerazzurri puntano al bis in Friuli: le ultime sulle scelte di formazione. L’Inter di Cristian Chivu non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver archiviato con pragmatismo la pratica Lecce, i nerazzurri sono attesi dalla trasferta di domani pomeriggio contro l’ Udinese di Runjaic. La missione è chiara: dare continuità ai risultati e consolidare il primato in classifica. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, il tecnico rumeno è pronto a rimescolare le carte, operando un mini-turnover ragionato per gestire le energie in vista dei prossimi impegni europei contro l’Arsenal. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Udinese Inter, Chivu pensa a un nuovo mini-turnover: torna Lautaro Martinez, ma riposano loro…

