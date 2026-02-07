Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Inter | Sfida proibitiva ma proveremo a fare la nostra parte Loro forti in quella zona

Alla vigilia della partita tra Sassuolo e Inter, il tecnico neroverde Grosso si prepara alla sfida difficile. In conferenza stampa, ha detto che sarà complicato, ma che i suoi faranno il possibile per rispondere sul campo. Ha riconosciuto la forza dell’avversario in quella zona del campo e ha insistito sulla volontà di lottare.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.