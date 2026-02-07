Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Inter | Sfida proibitiva ma proveremo a fare la nostra parte Loro forti in quella zona
Alla vigilia della partita tra Sassuolo e Inter, il tecnico neroverde Grosso si prepara alla sfida difficile. In conferenza stampa, ha detto che sarà complicato, ma che i suoi faranno il possibile per rispondere sul campo. Ha riconosciuto la forza dell’avversario in quella zona del campo e ha insistito sulla volontà di lottare.
Inter News 24 Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Inter. Alla vigilia del match della 24a giornata di Serie A, il tecnico dei neroverdi ha parlato ai media. Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter, in programma domani alle 18 al Mapei Stadium e valida per la 24a giornata di Serie A. Il tecnico neroverde ha analizzato le difficoltà che il suo Sassuolo dovrà affrontare contro una delle squadre più in forma del campionato, ma ha anche sottolineato le qualità della sua squadra e l’approccio che i suoi ragazzi dovranno avere per provare a fare l’impresa contro la formazione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
