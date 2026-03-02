Como Inter dove vederla | il canale che trasmetterà la gara GRATIS

Martedì 3 marzo alle 21:00 si svolge la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter allo stadio Giuseppe Sinigaglia. La partita sarà trasmessa in diretta e gratuitamente su Canale 5, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il confronto senza costi aggiuntivi. La sfida vede le due squadre affrontarsi nel primo turno della fase eliminatoria della competizione.

Tutto pronto per la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter. La sfida si giocherà martedì 3 marzo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia e sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, attraverso l’app dedicata disponibile su smart tv, smartphone, tablet e pc, oppure collegandosi al sito ufficiale Mediaset Play. Come di consueto, Inter TV accompagnerà i tifosi nel pre e nel post partita con collegamenti e aggiornamenti in tempo reale. Il Livematch pre Como-Inter inizierà alle 20:15 e sarà visibile anche sul canale YouTube ufficiale del club fino alle 20:50. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

