Inter Bodo Glimt dove vederla | ecco il canale che trasmetterà la gara

Inter Bodo Glimt dove vederla. Due gol da recuperare e un solo obiettivo: vincere. L’Inter guarda già al ritorno contro il BodøGlimt dopo il 3-1 incassato all’Aspmyra Stadion nell’andata dei playoff di Champions League. A San Siro servirà una prestazione di carattere per ribaltare il risultato e conquistare l’accesso agli ottavi di finale. La sfida di ritorno tra Inter e BodøGlimt si giocherà martedì 24 febbraio alle ore 21.00 allo stadio San Siro di Milano. Novanta minuti – o forse di più – per decidere il destino europeo dei nerazzurri. Inter Bodo Glimt dove vederla. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e NOW, previo abbonamento.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Bodo/Glimt-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di ...

Bodo Glimt-Inter di Champions League: a che ora si gioca, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

