Inter-Genoa | Chivu con Bonny De Rossi con Vitihna Probabili formazioni e orari tv

All’Inter e al Genoa, le formazioni ufficiali vedranno Chivu e Bonny in campo per i nerazzurri, mentre De Rossi e Vitihna sono tra i titolari per il team di casa. L’incontro si svolgerà nelle prossime ore e sarà trasmesso in diretta televisiva. La partita rappresenta una delle ultime occasioni per le due squadre di competere su un fronte nazionale in questa stagione.

Milano, 27 febbraio 2026 – All'Inter rimangono solo due fronti nazionali. Sfumata la Champions League con la sconfitta contro il Bodo nei playoff, la squadra di Christian Chivu ora dovrà concentrarsi su campionato e Coppa Italia, che vivrà due tornate decisive nei match con il Genoa, valevole per la ventisettesima giornata, e l'andata della semifinale contro il Como in programma il 3 marzo. Sicuramente, i nerazzurri hanno intrapreso una marcia trionfale dentro i confini nazionali e scavato un solco sulle rivali grazie a tredici vittorie nelle ultime quattordici partite, utili ad allargare a dieci punti il margine sul Milan di Massimiliano Allegri.