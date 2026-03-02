Como Inter arbitro | ecco chi dirigerà la semifinale d’andata

Domani sera alle 21:00 si giocherà la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter. L’arbitro designato per questa partita è Marco Di Bello, che avrà il compito di dirigere l’incontro sul campo. La sfida si svolgerà allo stadio di Como e vedrà i due team affrontarsi in questa fase della competizione.

Como Inter arbitro. Sarà Marco Di Bello a dirigere la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter, in programma domani – martedì 3 marzo – alle ore 21:00. Una designazione importante per la prima metà di una sfida che mette in palio un posto nella finale e che promette intensità ed equilibrio. La scelta dell’AIA punta su un arbitro di esperienza per una gara delicata, che si giocherà in un clima caldo e con grande attenzione mediatica. Di Bello sarà chiamato a gestire una partita in cui ogni episodio potrà risultare decisivo nell’economia del doppio confronto, considerando anche il ritorno previsto a San Siro nelle settimane successive. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

