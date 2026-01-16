Arbitro Udinese Inter | ecco chi dirigerà la gara

L'arbitro designato per la partita tra Udinese e Inter è stato ufficialmente annunciato, segnando un passo importante in vista della sfida in programma domani. La gara, valida per la giornata di campionato, vedrà l’Inter di Cristian Chivu affrontare in trasferta l’Udinese di Runjaic. Conoscere l’arbitro è fondamentale per comprendere eventuali aspetti tecnici e regolamentari che potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro.

Arbitro Udinese Inter. Giornata di vigilia per l' Inter di Cristian Chivu, attesa domani dalla trasferta di Udine contro la squadra allenata da Runjaic. Il match, valido per la 21ª giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno, si giocherà alla Bluenergy Arena con calcio d'inizio fissato alle ore 15.00. In vista del weekend di campionato, l' AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali. Per la sfida tra Udinese e Inter è stato scelto Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, chiamato a dirigere una gara importante per la classifica dei nerazzurri. Arbitro Udinese Inter: la designazione completa.

