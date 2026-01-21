Inter Pisa arbitro | ecco chi dirigerà la sfida

Per la partita tra Inter e Pisa, valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026, l’arbitro designato è Matteo Marcenaro della sezione di Genova. La sua presenza garantirà il corretto svolgimento della sfida, in un match importante per entrambe le squadre. Con questa assegnazione, si conferma l’attenzione verso l’organizzazione e la regolarità del torneo.

Inter Pisa arbitro. Sarà Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova, a dirigere Inter-Pisa, gara valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026. La sfida è in programma venerdì sera a San Siro, con calcio d’inizio fissato alle 20.45, e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in questo punto della stagione. Marcenaro sarà affiancato dagli assistenti Mokhtar e Yoshikawa, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato ad Ayroldi. Una squadra arbitrale strutturata, chiamata a garantire il corretto svolgimento di una partita che attirerà l’attenzione del pubblico del Meazza.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter-Pisa, l’arbitro è Marcenaro. AVAR Massa: ecco la designazione completaSarà Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, l'arbitro di Inter-Pisa, match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026. Marcenaro sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Yoshikawa mentre il ... msn.com

