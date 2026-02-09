La Filcams Cgil Chieti sull' interruzione del facchinaggio | Aumento di costi e peggioramento dei servizi

La Filcams Cgil di Chieti torna a denunciare problemi nel servizio di facchinaggio della Asl 2. La sospensione del servizio, avvenuta ormai un anno fa, ha causato un aumento dei costi e ha portato a un peggioramento dell’assistenza. La sigla sindacale chiede che si trovi una soluzione concreta, perché le difficoltà si fanno sentire sia sui lavoratori che sui cittadini.

La Filcams Cgil torna a denunciare criticità nella gestione del servizio di facchinaggio della Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, sospeso dallo scorso anno e che avrebbe portato un aumento di costi e un peggioramento dei servizi."In un momento storico in cui si chiedono sacrifici ai lavoratori, si.

