Commercialisti Siciliotti | Un patto di trasparenza e indipendenza

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i rappresentanti delle liste si confrontano in un momento cruciale. Siciliotti, uno dei candidati, ha sottolineato l'importanza di un patto di trasparenza e indipendenza tra i professionisti. La campagna elettorale si avvicina a una fase decisiva con le candidature e le proposte in campo.

Alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il confronto tra le liste entra in una fase decisiva. In gioco non c’è soltanto la definizione delle priorità programmatiche per i prossimi quattro anni, ma anche il modello di governance che dovrà guidare una Categoria composta da oltre 120.000 iscritti e articolata in 132 Ordini territoriali. In un contesto segnato da riforme fiscali, nuovi adempimenti e da un rapporto sempre più delicato con le Istituzioni, il tema dell’indipendenza, della trasparenza e della piena dedizione al mandato assume un rilievo centrale.È in... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

