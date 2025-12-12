Barachini al gruppo Gedi | Garanzie su occupazione indipendenza e trasparenza

Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, ha incontrato i vertici di Gedi per discutere delle garanzie su occupazione, indipendenza e trasparenza in vista della possibile vendita di asset editoriali del gruppo.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria Alberto Barachini oggi ha ricevuto nella sede del Dipartimento i vertici di Gedi in relazione alla ventilata vendita di asset editoriali del Gruppo. Nel corso dell'incontro l'esponente dell'esecutivo ha chiesto "elementi informativi in merito alla definizione di eventuali accordi di cessione e l'impegno.

