Commercialisti Siciliotti | Un patto di trasparenza e indipendenza No a incarichi politici mandato pieno di 4 anni e bilancio approvato dai territori

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i rappresentanti delle diverse liste discutono sui temi principali. Siciliotti sottolinea l'importanza di un patto di trasparenza e indipendenza, ribadendo il rifiuto di incarichi politici e chiedendo un mandato completo di quattro anni. Inoltre, viene proposta l’approvazione di un bilancio approvato dai territori.

Alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il confronto tra le liste entra in una fase decisiva. In gioco non c’è soltanto la definizione delle priorità programmatiche per i prossimi quattro anni, ma anche il modello di governance che dovrà guidare una Categoria composta da oltre 120.000 iscritti e articolata in 132 Ordini territoriali. In un contesto segnato da riforme fiscali, nuovi adempimenti e da un rapporto sempre più delicato con le Istituzioni, il tema dell’indipendenza, della trasparenza e della piena dedizione al mandato assume un rilievo centrale. È in... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Commercialisti, Siciliotti: “Un patto di trasparenza e indipendenza. No a incarichi politici, mandato pieno di 4 anni e bilancio approvato dai territori" Commercialisti, Siciliotti: “Un patto di trasparenza e indipendenzaAlla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il confronto tra le liste... Leggi anche: Commercialisti, in vista delle prossime elezioni, Tiezzi fa il bilancio di fine mandato Tutti gli aggiornamenti su Commercialisti. Argomenti discussi: Commercialisti, Siciliotti: Un patto di trasparenza e indipendenza. Commercialisti, Siciliotti: Un patto di trasparenza e indipendenzaAlla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il confronto tra le liste entra in una fase decisiva. In gioco non c’è soltanto ... ilgiornale.it Ordine dei commercialisti, si insedia il nuovo consiglio: «Affiancheremo la Chiesa di Napoli nel sostegno dei più fragili»NAPOLI - «L’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli nella sede ... msn.com