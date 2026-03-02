Commercialisti Siciliotti | Un patto di trasparenza e indipendenza No a incarichi politici mandato pieno di 4 anni e bilancio approvato dai territori

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i rappresentanti delle diverse liste discutono sui temi principali. Siciliotti sottolinea l'importanza di un patto di trasparenza e indipendenza, ribadendo il rifiuto di incarichi politici e chiedendo un mandato completo di quattro anni. Inoltre, viene proposta l’approvazione di un bilancio approvato dai territori.

Alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il confronto tra le liste entra in una fase decisiva. In gioco non c’è soltanto la definizione delle priorità programmatiche per i prossimi quattro anni, ma anche il modello di governance che dovrà guidare una Categoria composta da oltre 120.000 iscritti e articolata in 132 Ordini territoriali. In un contesto segnato da riforme fiscali, nuovi adempimenti e da un rapporto sempre più delicato con le Istituzioni, il tema dell’indipendenza, della trasparenza e della piena dedizione al mandato assume un rilievo centrale. È in... 🔗 Leggi su Iltempo.it

